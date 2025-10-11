نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أسطول طائرات أمريكية عملاقة يصل إسرائيل استعدادًا لزيارة ترامب المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت القناة الثانية عشرة العبرية أن أسطولًا من الطائرات الأمريكية العملاقة بدأ بالوصول إلى إسرائيل استعدادًا للزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت القناة أن هذه الطائرات تُستخدم عادةً في النقل الاستراتيجي والتكتيكي ويمكنها نقل القوات والمعدات العسكرية عبر العالم.

رحلة ترامب تشمل مصر وإسرائيل

وأشارت صحيفة ذا هيل الأمريكية إلى أن ترامب يعتزم القيام برحلة قصيرة إلى الشرق الأوسط تشمل زيارة مصر وإسرائيل، وذلك للاحتفال بتطبيق اتفاق شرم الشيخ الذي يتضمن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح عشرات الرهائن.

خطاب في الكنيست وقمة دولية

ووفقًا للتقارير، من المقرر أن يلقي ترامب كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي خلال الزيارة، بمشاركة عدد من قادة العالم الذين سيحضرون القمة الخاصة بالاتفاق.

كما يُتوقع أن يغادر ترامب مساء الأحد، ليقضي يوم الإثنين في الشرق الأوسط، ثم يعود إلى واشنطن مساء اليوم نفسه.

جدول مزدحم في واشنطن بعد العودة

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيعود سريعًا إلى البيت الأبيض لحضور حفل تكريم الناشط المحافظ الراحل تشارلي كيرك بمنحه وسام الحرية الرئاسي، في حفل يُقام يوم الثلاثاء المقبل.