رئيس الوزراء يتفقد نادي وفندق بنها للقوات المسلحة للمدنيين والعسكريين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أكتوبر 2025 04:29 مساءً - في إطار جولته بمحافظة القليوبية اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، نادي وفندق بنها للقوات المسلحة للمدنيين والعسكريين، حيث كان فى استقباله اللواء أمجد عبد ربه، مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة.

وخلال جولته، في أرجاء النادي للتعرف على مختلف مكوناته، وتفقده نموذجاً للغرف الفندقية المجهزة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء أمجد عبد ربه، الذي أشار إلى الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال داخل نادي وفندق بنها للقوات المسلحة المقام على نهر النيل، موضحاً أنه من المقرر افتتاحه قريبا، وإتاحة وتقديم مختلف خدماته للمدنيين والعسكريين.