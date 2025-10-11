العالم اليوم - بعد وقف الحرب.. ويتكوف يزور موقعا عسكريا إسرائيليا في غزة

انتم الان تتابعون خبر بعد وقف الحرب.. ويتكوف يزور موقعا عسكريا إسرائيليا في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 04:21 مساءً - زار المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر، السبت، موقعا تابعا للجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة.

وجاءت الزيارة التي أشارت إليها شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في القطاع المدمر.

وانضم إلى المسؤولين الأميركيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الذي ظهر مشوشًا في الصورة التي نشرتها "فوكس نيوز".

وذكرت الشبكة أن الهدف من الزيارة كان "التأكد من استكمال الانسحاب المتفق عليه ضمن الاتفاق مع حركة حماس".

وفي بيان، أكد كوبر الزيارة، قائلا: "عدت للتو من زيارة داخل غزة لتوضيح كيف نمضي قدما في إنشاء مركز تنسيق مدني عسكري بقيادة القيادة المركزية، الذي سيعمل على تنسيق الأنشطة لدعم الاستقرار بعد النزاع".

وأضاف: "أبناء وبنات أميركا بالزي العسكري يلبون النداء من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، دعما لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة في هذه اللحظة التاريخية".

وأردف كوبر: "سينجز هذا الجهد الكبير من دون وجود قوات أميركية على الأرض في غزة".

وبدأت عملية نشر أولية لـ200 جندي أميركي في إسرائيل، للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في غزة بموجب خطة السلام التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وسيتولى الجيش الأميركي تنسيق عمل قوة متعددة الجنسيات ستنتشر في غزة.