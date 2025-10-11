نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة القليوبية، لمتابعة تنفيذ الأعمال الميدانية ومعدلات إنجاز المشروعات التي تخدم المواطنين بالمحافظة.

جولة رئيس الوزراء في القليوبية

تفقد الدكتور مدبولي عددًا من المشروعات الجارية في قطاعات الخدمات، والبنية التحتية، وتطوير القرى والمدن، وذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع والتأكد من سير العمل وفق الجداول الزمنية المحددة.

اجتماع لمتابعة منظومة تطهير المجاري المائية

وكان رئيس الوزراء قد عقد قبل بدء جولته اجتماعًا لمتابعة الخطة التنفيذية لمنظومة تطهير المجاري المائية على مستوى الجمهورية، مشددًا على أهمية استمرار الجهود المبذولة في هذا الملف الحيوي.

مدبولي: التوسع في استخدام التكنولوجيا لرصد المخلفات

وأكد الدكتور مدبولي خلال الاجتماع على ضرورة التوسع في استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة لرصد أماكن تجمع الحشائش والمخلفات في المجاري المائية، بما يسهم في سرعة التعامل معها وتقليل الفاقد من المياه.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية التخلص الآمن من نواتج التطهير، وتعظيم الاستفادة منها في حال إمكانية إعادة استخدامها بصورة تحقق عائدًا بيئيًا أو اقتصاديًا.

الحكومة تواصل تحسين الخدمات في المحافظات

تأتي جولة رئيس الوزراء في إطار خطة الدولة للمتابعة الميدانية لمشروعات التطوير والبنية التحتية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.