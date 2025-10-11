مصادر لـ«صوت الأمة»: القبض على مدير تنظيم الموسكي منذ 4 أيام.. ونيابة باب الشعرية تحقق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أكتوبر 2025 05:26 مساءً - أكدت مصادر خاصة لـ صوت الأمة أن الأجهزة الرقابية ألقت القبض على المهندس «ي.ب.ع» مدير التنظيم بحي الموسكي يوم الثلاثاء الماضي، أثناء لقائه بأحد المواطنين داخل مطعم شهير بمنطقة باب الشعرية، متلبساً بتسلّم جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه مقابل إنهاء إجراءات «بيان صلاحية موقع».

ويخضع المتهم حالياً لتحقيقات نيابة باب الشعرية في المحضر رقم 1883 لسنة 2025، للنظر في تجديد حبسه على ذمة القضية، ومواجهته بالأدلة والتسجيلات التي وثّقت الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للأجهزة الرقابية تفيد باتفاق المتهم مع أحد أصحاب المصالح على تقاضي مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل تسليم «بيان صلاحية موقع» لقطعة أرض بمنطقة الجامع الأحمر التابعة لدائرة الحي. وقد حصل المتهم على 40 ألف جنيه كمقدم، على أن يتسلم المبلغ المتبقي بعد التنفيذ، قبل أن يتم ضبطه متلبساً.