العالم اليوم - ضحايا غزة.. 9,500 مفقود و67,682 قتيلا و170,033 جريحا

انتم الان تتابعون خبر ضحايا غزة.. 9,500 مفقود و67,682 قتيلا و170,033 جريحا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 05:18 مساءً - أعلنت مصادر طبية في غزة، اليوم السبت، أن إجمالي الضحايا جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى أكثر من 67 ألف قتيل و170 ألف جريح، إلى جانب 9500 مفقود.

تفصيلا، أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، اليوم السبت، أن حصيلة المفقودين في قطاع غزة بلغت 9500 مفقود.

وأفادت طواقم الإنقاذ، اليوم السبت، بأن "9500 فلسطيني لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة، بعد 735 يوما من حرب الإبادة".

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 67,682 قتيلا و170,033 جريحا، منذ 7 أكتوبر عام 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن "151 شهيدا (منهم 116 انتشال) و72 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت إلى أن ضحايا لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات ارتفع إلى "2,615 شهيدا وأكثر من 19,177 إصابة".

كما بلغت حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,598 قتيلا و57,849 مصابا.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة نتيجة المجاعة وسوء التغذية 463 حالة وفاة، من بينهم 157 طفلا، ومنذ إعلان منظمة "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي" (IPC) عن المجاعة في غزة سجلت 185 حالة وفاة من بينهم 42 طفلا.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق حيز التنفيذ أمس الجمعة، بعد أن أقرت الحكومة الإسرائيلية الاتفاق في وقت متأخر ليلة الجمعة.