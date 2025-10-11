نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من بينها الزراعة والصناعة.. رئيس الوزراء: الدولة تولي أهمية كبيرة لعدد من القطاعات الاستراتيجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، إلى محافظة القليوبية، للقيام بجولة ميدانية في عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بعدة قطاعات تشمل الإسكان، والتعليم، والصحة، والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية.

جولة ميدانية لمتابعة المشروعات

رافق رئيس الوزراء في جولته كل من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء عمرو مصطفى منصور، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

مدبولي: زيارتنا الثانية خلال أسبوع لمتابعة تنفيذ المشروعات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارته إلى محافظة القليوبية للمرة الثانية خلال أسبوع واحد تأتي في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف المدن والمراكز، ضمن القطاعات التعليمية والصحية والصناعية، إضافة إلى قطاع الإسكان الذي يخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تسعى من خلال هذه الجولات إلى دفع العمل بالمشروعات التنموية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لبرنامج التنمية الشاملة الذي تتبناه الدولة المصرية لتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المجالات.

القليوبية محافظة زراعية وصناعية متميزة

وأوضح مدبولي أن محافظة القليوبية تُعد من المحافظات الزراعية والصناعية المتميزة، إذ تشتهر بمحاصيلها المتنوعة وتضم العديد من القلاع الصناعية، فضلًا عن معالمها التاريخية والسياحية البارزة مثل قصر محمد علي باشا والقناطر الخيرية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المقومات تدعم جهود التنمية الزراعية والصناعية التي تنفذها الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لعدد من القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة، وتسعى لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز هذين القطاعين في مختلف المحافظات لتحقيق التنمية المستدامة.

إزالة العقبات أمام تنفيذ المشروعات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجولات الميدانية لا تهدف فقط إلى المتابعة، وإنما إلى اتخاذ إجراءات فورية لإزالة أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن ما تم اتخاذه من قرارات خلال جولاته السابقة في المحافظات، مثل محافظة المنوفية، يهدف إلى الإسراع بدخول المشروعات الخدمة لخدمة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.