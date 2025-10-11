نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يؤثر بدء التوقيت الشتوي 2025 على حياتك اليومية؟ اضبط ساعتك مع العد التنازلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعد للتغيير.. تفاصيل تأثير التوقيت الشتوي على العمل والنوم والطاقة في مصر

تستعد مصر خلال الأيام القليلة المقبلة

لتطبيق التوقيت الشتوي لعام 2025 رسميًا، وهي الخطوة التي ينتظرها المواطنون مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة ليتوافق التوقيت مع طبيعة فصل الشتاء الذي تتقلص فيه ساعات النهار وتزداد برودة الطقس.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

حسب ما أقره القانون رقم 24 لسنة 2023، يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي من فجر الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر، أي في الساعات الأولى من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025. في هذا الموعد، يتم تأخير الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الحادية عشرة مساءً، لتبدأ مصر يومها الأول بالتوقيت الشتوي رسميًا.

التوقيت الشتوي

تأثير التوقيت الشتوي على نمط الحياة اليومي

يُعد التوقيت الشتوي أكثر توافقًا مع الساعة البيولوجية للإنسان، حيث يستيقظ الناس بعد شروق الشمس بوقت أقرب ويخلدون للنوم في توقيت يتناسب مع حلول الظلام المبكر.

من المتوقع أن يشعر البعض ببعض الارتباك في الأيام الأولى نتيجة التغيير المفاجئ، خاصة من يعتمدون على روتين صارم في العمل أو الدراسة.

كما تتأثر الحياة الاجتماعية أيضًا، فمع قِصر النهار وزيادة ساعات الليل، يميل الكثيرون إلى قضاء وقت أطول في المنزل، ويقل الخروج ليلًا مقارنة بفصل الصيف.

فوائد التوقيت الشتوي

يهدف التوقيت الشتوي إلى تحقيق توازن بين استهلاك الطاقة والراحة البشرية، إذ يُساهم في تقليل استخدام الكهرباء خلال ساعات المساء، ويجعل النشاط اليومي أكثر انسجامًا مع ضوء النهار الطبيعي.

وتؤكد وزارة الكهرباء والطاقة أن هذا التبديل السنوي يُساهم في ترشيد الاستهلاك بمعدل ملحوظ، خاصة مع ازدياد الطلب على التدفئة والإضاءة في هذا الوقت من العام.

نصائح للتأقلم مع التغيير الزمني

حاول ضبط مواعيد نومك تدريجيًا قبل تطبيق التوقيت بيومين لتجنب التعب أو النعاس المفاجئ.

تأكد من ضبط جميع الساعات والأجهزة الإلكترونية فور منتصف الليل بين الخميس والجمعة.

استخدم أول يوم من التوقيت الجديد كفرصة لإعادة ترتيب أولوياتك وجدولك الزمني.

تجنّب السهر الزائد في الليلة السابقة حتى لا تشعر بالإرهاق في الصباح التالي.



بين العادة والضرورة

رغم أن البعض يرى أن تغيير التوقيت مجرد إجراء روتيني، إلا أن آخرين يعتبرونه بداية لمرحلة جديدة في العام تعيد الانتظام للحياة اليومية وتضبط الإيقاع العام بعد أشهر من الزحام والحرارة الصيفية.

فالتوقيت الشتوي، في جوهره، ليس مجرد تعديل في الساعة، بل هو تذكير بأن الزمن يتجدد كما تتجدد الفصول، وأن التأقلم مع التغيير جزء من استمرارية الحياة.