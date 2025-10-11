نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- استبعاد مفاجئ يهز مستقبل وطن.. قيادات الصف الأول خارج انتخابات 2025 في المقال التالي

عاجل- استبعاد مفاجئ يهز مستقبل وطن.. قيادات الصف الأول خارج انتخابات 2025.. هزّت الساحة السياسية المصرية خلال الساعات الماضية موجة من الجدل بعد الكشف استبعاد عدد من قيادات الصف الأول بحزب مستقبل وطن من القوائم الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025، في خطوة غير متوقعة أثارت تساؤلات حول خلفيات القرار وتأثيره على شكل البرلمان المقبل.. قيادات الصف الأول خارج انتخابات 2025

قيادات الصف الأول خارج انتخابات 2025.. قرارات مفاجئة تغيّر خريطة الترشيحات

كشفت مصادر حزبية مطلعة أن القوائم المبدئية للمرشحين شهدت غيابًا لعدد من أبرز النواب الذين لعبوا أدوارًا رئيسية في البرلمان الحالي، من بينهم:

عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي.

علاء عابد، رئيس لجنة النقل ونائب رئيس الحزب، الذي أعلن انسحابه رسميًا.

أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.

محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة.

فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة.

طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان.

سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم.

محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة.

كما خرجت من المشهد شخصيات معروفة من تنسيقية شباب الأحزاب، مثل محمود بدر وطارق الخولي ومحمد عزت، إلى جانب النائبتين مايسة عطوة وهالة أبو السعد، في تغيّر لافت داخل صفوف الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية.

خلفيات القرار.. تجديد الدماء أم إعادة ترتيب المشهد؟

تباينت التفسيرات حول هذا التحول الكبير داخل الحزب، إذ يرى مراقبون أنه يأتي ضمن سياسة تجديد الدماء وإعادة هيكلة الصفوف استعدادًا لمرحلة تشريعية جديدة، بينما تشير تحليلات أخرى إلى وجود توازنات سياسية داخلية دفعت لاستبعاد بعض القيادات لصالح وجوه جديدة أكثر قربًا من توجهات المرحلة المقبلة.

وأكدت مصادر برلمانية أن الحزب يستعد للدفع بعدد من الشخصيات الشابة وأصحاب الخبرة التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع المشاركة وتمكين الكفاءات الجديدة.

تأثيرات محتملة على المشهد السياسي والبرلماني

من المتوقع أن يترك هذا التغيير أثرًا واضحًا على توازنات البرلمان المقبل، لا سيما على مستوى رئاسة اللجان النوعية التي كان يسيطر عليها عدد من النواب المستبعدين.

ويرى محللون أن هذا التحول يعكس إعادة رسم للخريطة السياسية المصرية، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المشاركة البرلمانية المتنوعة تضم شبابًا ونساء وكفاءات مهنية من مختلف المحافظات.