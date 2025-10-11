نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب وزير التضامن الاجتماعي تبحث مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعزيز التعاون في مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس أدهم كساب، مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية (EOSD) بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوفد المرافق له، والذي ضم الأستاذة وسام ثابت، نائب مدير المشروع، والأستاذة دينا إسكندر، مسؤول الحماية الاجتماعية بالمشروع، وذلك بمناسبة تولي المهندس أدهم مهام منصبه الجديد.

وخلال اللقاء، قدمت المهندسة مرجريت صاروفيم التهنئة للمهندس أدهم كساب، متمنية له التوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدة أهمية استمرار الشراكة والتعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية في دعم جهود الوزارة بمجالات الحماية والتنمية الاجتماعية.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون المستقبلي في إطار مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، الذي يتم تنفيذه منذ عام 2021 بالتعاون بين الجانبين، وبما يتماشى مع أولويات عمل الوزارة، لا سيما ما يتعلق ببرامج التمكين الاقتصادي للشباب، وخاصة النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في الدولة لدعم المشاركة المجتمعية وبناء القدرات، وتمكين الشباب، والتوعية بالصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين، إلى جانب تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة وحملات توعية موجهة للشباب، فضلًا عن تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

