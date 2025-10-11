نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أسعار البنزين والمواد البترولية اليوم في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أهمية متابعة أسعار البنزين



في ظل المتابعة المستمرة لحركة الأسعار داخل الأسواق المحلية، يترقب المواطنون كل جديد بشأن أسعار البنزين، خاصة مع القرارات الدورية للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تحدد الأسعار وفق التغيرات العالمية في سعر خام برنت وسعر صرف الدولار. ويأتي هذا الاهتمام في ظل تأثير البنزين المباشر على تكاليف النقل والسلع والخدمات، مما يجعل أي تحرك في السعر محط أنظار الجميع.

أسعار البنزين اليوم في مصر



وفقًا لآخر تحديث رسمي، حافظت الحكومة على أسعار البنزين دون تغييرات خلال الربع الحالي، لتستمر الأسعار عند نفس المستويات المعمول بها منذ آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي، دعمًا لاستقرار السوق المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وتتابع وزارة البترول تطورات السوق العالمية عن كثب، تمهيدًا لأي تعديل محتمل في الأسعار خلال الفترة المقبلة حال حدوث تقلبات كبيرة في أسعار النفط أو سعر الصرف.

قائمة أسعار المواد البترولية



سعر بنزين 80 نحو 15.75 جنيهًا للتر

سعر بنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا للتر

سعر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا للتر

سعر السولار 15.50 جنيهًا للتر

سعر الكيروسين 15.50 جنيهًا للتر

سعر غاز تموين السيارات 7 جنيهات للمتر المكعب

سعر المازوت 10،500 جنيه للطن

سعر الغاز الصناعي 16،000 جنيه للطن

سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي سعة 12.5 كجم 200 جنيه بعد آخر زيادة

سعر أنبوبة البوتاجاز التجارية سعة 25 كجم 400 جنيه في المستودعات

توقعات السوق وأسعار الوقود القادمة



يراقب المواطنون والمؤسسات التجارية تحركات السوق العالمية، حيث قد تؤثر أي تقلبات في أسعار النفط أو سعر الدولار على أسعار المواد البترولية محليًا. وتؤكد وزارة البترول أن أي تعديل في الأسعار سيكون وفق آلية التسعير التلقائي لضمان الاستقرار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أشار خبراء الطاقة، استقرار أسعار البنزين والمواد البترولية خلال الفترة الحالية يمنح السوق المحلي استقرارًا نسبيًا ويحد من تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على المستهلكين. كما أن استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية يساعد المواطنين على تخطيط مصروفاتهم الشهرية بشكل أفضل، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء وارتفاع استهلاك الوقود للتدفئة والنقل.

من جانب آخر، تواصل وزارة البترول مراقبة الأسواق العالمية وأسعار صرف الدولار عن كثب، لضمان أن أي تعديل محتمل في الأسعار سيكون مدروسًا ويأتي وفق آلية التسعير التلقائي، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استقرار السوق دون فرض أي أعباء إضافية على الأسر المصرية.

