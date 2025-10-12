نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق أسبوع القاهرة الثامن للمياه لمناقشة تحديات الأمن المائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت منذ قليل اليوم الأحد فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الموارد المائية والري بمشاركة عدد من الوزراء وأكثر من ٩٥ منظمة دولية وإقليمية، وعدد كبير من الوزراء والخبراء وممثلي الهيئات المعنية بشؤون المياه على مستوى العالم، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية.





ويعد أسبوع القاهرة للمياه منصة عالمية رائدة للحوار وتبادل الخبرات في مجال المياه، حيث تقام الدورة الثامنة من الأسبوع هذا العام تحت شعار “حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية”، بما يعكس حرص مصر على طرح حلول عملية لمواجهة تأثيرات المناخ على الأمن المائي والغذائي.





وتسعى وزارة الموارد المائية والري إلى تنفيذ مشروعات قومية كبرى لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مثل تبطين الترع، وإنشاء قناطر ديروط الجديدة، ومشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة، مؤكدًا أن مصر تسعى دائمًا لتكون نموذجًا في إدارة الموارد المائية بكفاءة.





ويتضمن برنامج الأسبوع الذي يستمر حتى الخميس المقبل (١٦ أكتوبر)، أكثر من ١٢٠ جلسة فنية وعلمية، بالإضافة إلى معرض دولي للابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال المياه، وعدد من المسابقات والفعاليات التفاعلية لطلبة الجامعات والدراسات العليا.





كما يعد “أسبوع القاهرة للمياه” أحد أهم الأحداث الدولية المتخصصة في قضايا المياه، حيث يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول والمؤسسات.