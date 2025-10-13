نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يشارك في اجتماع مع قادة الأردن وفرنسا وتركيا وقطر وإيطاليا على هامش قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في اجتماع على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، ضم كلًا من ملك الأردن، ورئيسي فرنسا وتركيا، وأمير دولة قطر، والمستشار الألماني، ورؤساء وزراء إيطاليا والمملكة المتحدة وكندا، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وجاء الاجتماع في إطار التنسيق بين الدول المشاركة لضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، ومناقشة الخطوات العملية لإعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.

التركيز على دعم جهود السلام والاستقرار في غزة

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع يهدف إلى توحيد الجهود الدولية لضمان التهدئة المستدامة في قطاع غزة، وتقديم الدعم اللازم للمدنيين، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع إعادة الإعمار التي تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

وأكد الاجتماع على أهمية التعاون بين الدول العربية والغربية في إطار القمة، لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وضمان متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن القمة بشكل فعال.

مباحثات شاملة لضمان التنفيذ الفعّال لاتفاق وقف الحرب

يتضمن الاجتماع مناقشات حول آليات توزيع المساعدات الإنسانية، وتأمين البنية التحتية الأساسية، وإعادة الخدمات الحيوية للمناطق المتضررة في غزة.

كما تناول الاجتماع سبل التنسيق السياسي والدبلوماسي لضمان استمرار وقف إطلاق النار، وتوفير بيئة مناسبة لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.