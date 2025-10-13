نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن - شاهد مراسم استقبال الرئيس الأمريكي في قمة السلام بشرم الشيخ "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، نظيره الأمريكي دونالد ترامب فور وصوله إلى مطار شرم الشيخ الدولي، وذلك للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، التي تبحث سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة ودعم جهود تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. وشهد المطار مراسم استقبال رسمية تقدمها الرئيس السيسي وعدد من كبار المسؤولين المصريين، حيث صافح الرئيسان بعضهما في مشهد لاقى اهتمامًا واسعًا محليًا ودوليًا.

قمة دولية لإحلال السلام في غزة

تُعقد القمة برئاسة مشتركة بين السيسي وترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة ومنظمة إقليمية ودولية. وتهدف المناقشات إلى وضع رؤية شاملة لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق مسار سياسي جديد يضمن الأمن والسلام الدائم، إضافة إلى تعزيز جهود الإغاثة وإعادة إعمار المناطق المتضررة.

لقاءات ثنائية وجلسات مغلقة

وعلى هامش القمة، من المقرر أن يعقد الرئيسان لقاءً ثنائيًا لبحث العلاقات بين القاهرة وواشنطن، إلى جانب اجتماعات متعددة الأطراف تجمع القادة المشاركين لبحث مستقبل الأمن الإقليمي والتعاون الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيسان السيسي وترامب اجتماعًا ثنائيًا مغلقًا لبحث العلاقات المصرية الأمريكية وسبل التعاون في القضايا الدولية، قبل المشاركة في الجلسة العامة للقمة. كما ستشهد فعاليات المؤتمر لقاءات متعددة الأطراف بين القادة المشاركين، تركز على الدور المشترك للمجتمع الدولي في إحلال الاستقرار بالمنطقة.

تحمل القمة، التي تأتي في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة، رسالة واضحة تدعو إلى نبذ العنف وإحياء مسار السلام. ويأمل المراقبون أن تمثل اجتماعات شرم الشيخ خطوة محورية نحو إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفتح صفحة جديدة من الأمن والتنمية في الشرق الأوسط.