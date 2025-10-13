نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي: مصر والأردن يدربان عددًا من أفراد الشرطة الفلسطينية لدعم الأمن في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، أن مصر والأردن يقومان بتدريب عدد من أفراد الشرطة الفلسطينية لدعم الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

وأوضح أن هذا الجهد يأتي في إطار تنفيذ اتفاق وقف الحرب وتعزيز قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على إدارة الأمن المحلي.

دعوة لدعم التدريب من الدول الأوروبية

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي دعا الدول الأوروبية إلى تقديم الدعم لمصر والأردن لمواصلة التدريب وتوسيع نطاقه، بما يضمن تحقيق أهداف الأمن والاستقرار في غزة.

وأكد الرئيس أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المتكاملة لتعزيز التهدئة وتوفير بيئة آمنة للمواطنين الفلسطينيين، بالتوازي مع جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.

مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار

أكد السيسي على أهمية عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في نوفمبر 2025، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيبني على الزخم الذي ولدته قمة شرم الشيخ للسلام.

وسيشكل المؤتمر منصة لتنسيق جهود المجتمع الدولي والعربي لضمان تقديم المساعدات الإنسانية بكميات كافية، وإزالة الركام، وإعادة الخدمات الأساسية للمتضررين في قطاع غزة.

توحيد الجهود الدولية لضمان تنفيذ اتفاق وقف الحرب

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدول المشاركة أكدت على أهمية إنشاء آلية للتنسيق بين الدول المشاركة للاتفاق على الخطوات التنفيذية المطلوبة، بما يضمن استدامة التهدئة، ومتابعة مشاريع الإعمار، وتقديم الدعم الأمني والإنساني بشكل منظم وفعّال.