نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وصول الرئيس السيسي وترامب إلى مقر قمة شرم الشيخ للسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، حيث اصطحب الرئيس السيسي نظيره الأمريكي خلال طريقه إلى مكان انعقاد القمة.

وكان الرئيس الأمريكي قد استقبل رسميًا لدى وصوله إلى مدينة شرم الشيخ، في خطوة تعكس العلاقات الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة ودور القاهرة في دعم جهود السلام الإقليمي.

توافد قادة العالم على شرم الشيخ

توافد عدد من قادة وزعماء الدول المشاركة في القمة برئاسة مشتركة بين الرئيسين السيسي وترامب، بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط. ومن أبرز الحضور:

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

وفود من باراجواي وهولندا

رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير

رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور

وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان

أهداف قمة شرم الشيخ للسلام

تعقد القمة بمشاركة أكثر من 20 دولة تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام”، وتركز على تثبيت التهدئة في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، واستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما تسعى القاهرة إلى بلورة رؤية مشتركة لإعادة الاستقرار للمنطقة، وإطلاق مسار سياسي شامل يضع حدًا للأزمات المتكررة، ويؤسس لمرحلة جديدة من السلام والتنمية في الشرق الأوسط.

اهتمام عالمي بالقمة

تحظى القمة باهتمام واسع من المجتمع الدولي ووسائل الإعلام العالمية، التي تعتبرها فرصة لإعادة إحياء الجهود الدبلوماسية بعد سنوات من الجمود، وسط آمال بأن تفتح مداولاتها صفحة جديدة من التفاهم الإقليمي والتعاون الدولي بما يخدم أمن واستقرار المنطقة.