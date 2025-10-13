نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يتمنى انضمام السيسي إلى "مجلس السلام" لإدارة غزة ويشيد بدوره في إحلال السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي عقد قبل انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام عن أمله في انضمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مجلس السلام الدولي المزمع إنشاؤه لإدارة غزة.

وأوضح ترامب أن المجلس، الذي سيقوده رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، سيكون هيئة إشرافية على الحكومة الجديدة في قطاع غزة ضمن خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة، مشيرًا إلى وجود "قائمة طويلة من المرشحين" للانضمام إلى المجلس.

ترامب يشيد بدور السيسي في عملية السلام

وخلال المؤتمر، وصف ترامب السيسي بأنه رجل قوي وصديق مقرب له، مؤكدًا أن الرئيس المصري لعب دورًا مهمًا للغاية في إحلال السلام في غزة. كما أعرب عن دعمه لمصر في جهود إعادة إعمار القطاع بعد الحرب الأخيرة.

قمة شرم الشيخ: منصة دولية لتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار

تشارك في قمة السلام في شرم الشيخ 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، وتهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، واستئناف مفاوضات السلام.

وفي إطار اتفاق وقف إطلاق النار، سلمت كتائب عز الدين القسام كافة الأسرى الإسرائيليين الأحياء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مرحلتين، بينما أفرجت سلطات الاحتلال عن دفعات من المعتقلين من سجون "أوفر" و"كتسيعوت" إلى قطاع غزة وبيت لحم.