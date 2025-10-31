الارشيف / الرياضة

موعد مباراة أوجسبورج ودورتموند في الدوري الألماني

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره فريق أوجسبورج اليوم الجمعة الموافق 31/10/2025 في لقاء قوي بينهم بستاد دبيلو دبيلو كي ارينا ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري الألماني.

موعد مباراة أوجسبورج ودورتموند

وتنطلق صافرة بداية مباراة أوجسبورج ودورتموند مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة أوجسبورج ودورتموند

تردد قناة mbc action

القمر: نايل سات

التردد: 11470
الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

