موعد مباراة أوجسبورج ودورتموند في الدوري الألماني

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره فريق أوجسبورج اليوم الجمعة الموافق 31/10/2025 في لقاء قوي بينهم بستاد دبيلو دبيلو كي ارينا ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري الألماني.
موعد مباراة أوجسبورج ودورتموند
وتنطلق صافرة بداية مباراة أوجسبورج ودورتموند مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة.
القنوات الناقلة لمباراة أوجسبورج ودورتموند
تردد قناة mbc action
القمر: نايل سات
التردد: 11470
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.