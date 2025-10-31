نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقعة نارية في دوري روشن.. الهلال يواجه الشباب بحثًا عن الصدارة واستمرار الانتصارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موقعة نارية في دوري روشن.. الهلال يواجه الشباب بحثًا عن الصدارة واستمرار الانتصارات

يستضيف نادي الهلال نظيره الشباب، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، في مواجهة قوية ينتظرها عشاق الكرة السعودية.

ويسعى الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي لتحقيق فوزه الرابع على التوالي من أجل مواصلة الضغط على متصدر الدوري، وإشعال الصراع على القمة. ويدخل الهلال اللقاء بعدما خاض 6 مباريات هذا الموسم، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل في مواجهتين، ليحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

في المقابل، يأمل فريق الشباب في استعادة توازنه بعد سلسلة نتائج سلبية في آخر 4 مباريات، إذ يسعى المدرب لتصحيح المسار وتحقيق فوز مهم يعيد الثقة للجماهير. ويحتل الشباب المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط من فوز وحيد و3 تعادلات وهزيمتين.

وتنطلق مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المملكة أرينا، وتُنقل عبر قناة ثمانية 1.

ويعتمد الهلال في مباراة اليوم على قوته الهجومية الضاربة بقيادة النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيلي نيمار جونيور، بالإضافة إلى المغربي ياسين بونو في حراسة المرمى الذي يُعد أحد أبرز عناصر الاستقرار الدفاعي في الفريق. ويُنتظر أن يدخل إنزاجي اللقاء بخطة هجومية متوازنة مع الحفاظ على الضغط العالي من بداية المباراة، في محاولة لخطف هدف مبكر يمنح “الزعيم” الأفضلية والسيطرة على مجريات اللقاء.

أما الشباب، فيدخل المباراة بطموح مختلف، إذ يسعى المدرب لإعادة الانضباط التكتيكي للفريق بعد تراجع الأداء في الأسابيع الأخيرة، مع الاعتماد على السرعات في الهجمات المرتدة واستغلال أخطاء دفاع الهلال. ويدرك لاعبو “الليوث” أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال سيكون بمثابة انطلاقة جديدة لهم في دوري روشن السعودي 2025، وفرصة لاستعادة ثقة الجماهير التي تنتظر عودة الفريق للمنافسة بقوة.

