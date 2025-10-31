نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوربان: زيارتي المرتقبة لواشنطن تقرّب قمة بوتين-ترامب في بودابست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن تفاؤله بإمكانية عقد قمة روسية أمريكية في العاصمة بودابست، وذلك بعد زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض ولقائه بالرئيس ترامب.

جاء ذلك خلال مقابلة لأوربان مع راديو "كوشوت" المحلي، حيث قال: "أعتقد أننا قد نقترب من عقد القمة. لقد عملنا لفترة طويلة من أجل تحقيق هذا اللقاء"، مشيرا إلى أن الجانب الهنغاري يطمح أيضا إلى توقيع اتفاقية اقتصادية ثنائية كبرى مع الولايات المتحدة.

وأضاف أوربان أن الوفد الهنغاري إلى واشنطن سيكون "وفدا ممثلا على أعلى مستوى"، وسيضم وزراء ومسؤولين كبارا ورؤساء شركات كبرى، بهدف إجراء "مراجعة شاملة وتسوية للعلاقات الهنغارية الأمريكية".

ولفت رئيس الوزراء إلى أن "السلام يمثل أحد العناصر المهمة في هذه المفاوضات رفيعة المستوى، لكن لدينا نحن الهنغاريين عنصرا آخر مهما، حيث كنا نناقش المسائل الاقتصادية منذ أشهر عديدة"، معربا عن اعتقاده بأن "الجانبين سيتمكنان من وضع حزمة تدابير للتعاون الاقتصادي الهنغاري الأمريكي".

يذكر أن بودابست كانت قد استضافت سابقا محادثات دولية مهمة، وتُعد من العواصم الأوروبية التي تحظى بعلاقات متوازنة مع كل من موسكو وواشنطن.

يذكر أن البيت الأبيض أعلن الاثنين الماضي، تأجيل القمة المقررة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في بودابست، بعد اتصال هاتفي جمع الزعيمين، وكان ترامب وبوتين قد اتفقا سابقا على عقد القمة في العاصمة الهنغارية، إلا أنه جرت الإشارة لاحقا إلى "عدم توفر الظروف المناسبة لتحقيق نتائج مجدية" ما دفع إلى تأجيل اللقاء