نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رايت تو دريم" يتوج ببطولة عالمية بعد الفوز على أياكس في النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق أكاديمية "رايت تو دريم" (Right to Dream) فوزا هاما على نظيره أياكس الهولندي، بهدفين دون رد في نهائي البطولة العالمية White Oryx Cup التي احتضنتها الدوحة على مدار الأيام الماضية، ليحصد اللقب.

وتوجهت الأنظار في الأيام الماضية إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث استضافت النسخة من بطولة (White Oryx Cup) لعام 2025، والتي شهدت مشاركة قياسية لأقوى مدارس وأكاديميات كرة القدم العالمية.

البطولة، نظمتها أكاديمية "White Oryx Academy" في الدوحة، وكانت بمثابة تجربة تطوير فريدة للمواهب الشابة تحت 14 سنة (U14)، وشارك فيها عدد من أندية النخبة أبرزها من أوروبا: يوفنتوس، أياكس أمستردام، سبورتينغ لشبونة، جيرونا، ساوثهامبتون.

وكانت البطولة منصة عالمية تجمع فرق النخبة، وشهدت هذا العام حضور فريق "رايت تو دريم" (Right to Dream)، مما أضاف بعدًا هامًا لمشاركة المواهب العربية والإفريقية في هذا المحفل الدولي.

ويُشار إلى أن منظمي البطولة أكدوا على أن التجربة القادمة هي "تطور من كل الجوانب"، مما يعكس العمل المكثف لضمان أعلى مستويات التنظيم والبيئة التنافسية.

تمحورت أهداف البطولة حول توفير احتكاك عالمي للمواهب الواعدة تحت 14 عامًا، ودمج التعليم الرياضي عالي المستوى بالتنمية الشخصية، بما يتماشى مع رؤية قطر لتصبح مركزًا عالميًا للرياضة وتطوير المواهب الشابة.

وشهدت البطولة تغطية إعلامية واسعة نظرًا لقيمة الأندية المشاركة وأهمية الحدث في مسيرة اللاعبين الناشئين.

وتعد مؤسسة رايت تو دريم العالمية، المملوكة لرجل الأعمال السير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور، رائدة في تطوير المواهب، حيث تجمع بين التدريب الاحترافي والتعليم وبناء الشخصية، كما يعد برنامج "بيبسي ستارز" الشريك الأساسي للأكاديمية، برنامجا متكاملا لاكتشاف ورعاية المواهب.

وتتواجد أكاديمية "رايت تو دريم" في مصر وغانا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية ضمن المجموعة الرياضية لرجل الأعمال المصري السير محمد منصور والتي تضم أيضًا أندية مسار في مصر ونورتشيلاند الدنماركي وسان دييجو الأمريكي.