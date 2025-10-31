نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة مباشرة لمباراة الهلال ضد الشباب اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة مباشرة لمباراة الهلال ضد الشباب اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026

تترقب الجماهير السعودية والعربية المواجهة النارية بين الهلال والشباب، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026. ويستضيف اللقاء ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض وسط أجواء جماهيرية كبيرة ينتظرها عشاق “الزعيم” لمتابعة استمرار سلسلة الانتصارات المميزة التي يحققها الفريق مؤخرًا في الدوري.

ويدخل الهلال السعودي المباراة وهو في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بعد فوزه الثمين على الاتحاد في الجولة الماضية بهدفين دون رد، ويطمح الفريق بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي لخطف النقاط الثلاث من أجل الاقتراب أكثر من صدارة الدوري التي يحتلها النصر. بينما يسعى فريق الشباب إلى الخروج من سلسلة النتائج السلبية واستعادة توازنه، إذ يحتل المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط فقط من ست مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب بث مباشر اليوم:



تنقل شبكة قنوات ثمانية (Thmanyah) المواجهة بشكل حصري، عبر شاشة Thmanyah 1 HD، مع تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد اللقاء، ويقوم المعلق فارس عوض بوصف أحداث المباراة بصوته المميز الذي يضيف أجواء من الحماس والإثارة. كما يمكن متابعة اللقاء أيضًا من خلال تطبيق ثمانية الرسمي المتاح على مختلف الأجهزة الذكية مجانًا ودون اشتراك.

موعد مباراة الهلال والشباب اليوم:



تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:50 مساءً بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب المملكة أرينا في الرياض، في مباراة يُنتظر أن تشهد ندية كبيرة بين الفريقين نظرًا لتقارب الطموحات والبحث عن النقاط الثلاث.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الشباب اليوم:



حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – حسان تمبكتي – خاليدو كوليبالي – حمد اليامي

خط الوسط: ناصر الدوسري – روبن نيفيز – سيرجي سافيتش

خط الهجوم: داروين نونيز – مالكوم – سالم الدوسري (قد يغيب للإصابة)

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يدخل الهلال اللقاء محتلًا المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بعد أن حقق 4 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، ويطمح إلى حصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على المتصدر.

أما الشباب، فيأتي في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز وحيد و3 تعادلات وخسارتين، ويسعى للخروج من منطقة الخطر وتحسين مركزه على سلم الدوري.