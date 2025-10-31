نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال ضد الشباب اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. غياب سالم الدوسري يشعل المباراة المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشكيل الهلال ضد الشباب اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. غياب سالم الدوسري يشعل المباراة المرتقبة

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية الليلة إلى ملعب المملكة أرينا في الرياض، حيث يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره الشباب في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026. ويسعى الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي ومواصلة مطاردة صدارة جدول الترتيب، في ظل الأداء القوي الذي يقدمه الفريق منذ انطلاق الموسم.

ويغيب عن صفوف الهلال في مباراة اليوم النجم الدولي سالم الدوسري بداعي الإصابة، وهو ما يمثل ضربة قوية للفريق الأزرق، إلا أن الجهاز الفني يعوّل على تألق الثلاثي نيمار جونيور، وألكسندر ميتروفيتش، ومالكوم لتعويض غيابه. ومن المتوقع أن يبدأ إنزاجي المباراة بتشكيل مكوّن من: ياسين بونو في حراسة المرمى، وأمامه كوليبالي وحسان تمبكتي في قلب الدفاع، ونيمار وميتروفيتش في الهجوم، وسط دعم من روبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في خط الوسط.

على الجانب الآخر، يدخل الشباب السعودي اللقاء وهو في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط فقط، بعدما حقق فوزًا واحدًا منذ بداية الدوري. ويأمل المدرب في استعادة الانتصارات الغائبة عن الفريق خلال الأسابيع الماضية، والعودة إلى المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

وتُذاع المباراة حصريًا عبر قناة ثمانية 1، بتعليق المتميز فارس عوض، في تمام الساعة 5:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 4:50 مساءً بتوقيت القاهرة. ومن المنتظر أن تشهد المباراة أجواء جماهيرية حماسية نظرًا لقوة الفريقين وتاريخ المواجهات بينهما في دوري روشن السعودي.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يدخل الهلال اللقاء محتلًا المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بعد أن حقق 4 انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، ويطمح إلى حصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على المتصدر.

أما الشباب، فيأتي في المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز وحيد و3 تعادلات وخسارتين، ويسعى للخروج من منطقة الخطر وتحسين مركزه على سلم الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب

تُبث المباراة حصريًا عبر شبكة ثمانية، المالكة لحقوق بث مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء.

كما يمكن للجماهير مشاهدة المباراة بثًا مباشرًا بجودة HD عبر منصات التواصل، حيث تنقل حسابات رياضية عدة أبرز اللقطات على إكس (تويتر) لحظة بلحظة.