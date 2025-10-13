نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد القوات الجوية: رجالنا قادرون على استيعاب أحدث تكنولوجيا الطيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح اللواء طيار أ.ح عمرو عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، أن مصر تُعد من الدول الرائدة في مجال استخدام الطائرات الموجهة، إذ تمتلك العديد من الطرازات الحديثة التي تنفذ مختلف المهام بدقة وكفاءة عالية.

وأوضح أن مصر تشارك في التصنيع المشترك للطائرات الموجهة المتقدمة، مشيرًا إلى أن نماذج منها عُرضت في المعرض الدولي للطيران، وقد حققت نجاحًا كبيرًا في تنفيذ مهام مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.

وأكد قائد القوات الجوية أن هذا النجاح يأتي نتيجة التدريب المتقدم الذي يتلقاه رجال القوات الجوية، الذين يثبتون دائمًا قدرتهم على استيعاب واستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الطيران وأنظمة التسليح المتطورة.