قائد القوات الجوية: نجاح استثنائي لمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء وإتاحة يوم للجمهور في نسخته الثانية

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء طيار أ.ح عمرو عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، أن معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، الذي نُظم بالتعاون بين القوات الجوية ووزارة الطيران المدني ووكالة الفضاء المصرية، وبرعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، حقق نجاحًا استثنائيًا في نسخته الأولى، ليعزز مكانة مصر بين الدول الرائدة في مجال صناعة الطيران والفضاء.

وأوضح أن المعرض شهد حضور وفود رسمية من أكثر من 100 دولة، ومشاركة 300 جهة وشركة عالمية، ما جعله محط أنظار وتغطية إعلامية واسعة من كبرى وكالات الأنباء والقنوات الدولية، حيث تابعه أكثر من 420 مليون شخص حول العالم.

وأضاف قائد القوات الجوية أن هذا النجاح الكبير كان حافزًا لتنظيم النسخة الثانية من المعرض خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر 2026، مؤكدًا أنها ستكون أكثر تطورًا من حيث عدد الدول المشاركة، وحجم الشركات العارضة، والعروض الجوية المقدمة من مختلف دول العالم، مع زيادة المساحة الأرضية للمعرض لاستيعاب المزيد من الطائرات والجهات المشاركة.

واختتم تصريحه قائلًا: “يسعدني أن أطمئن الجميع بأنه سيكون هناك يوم مخصص للجمهور في النسخة الثانية من المعرض، ليشاركوا عن قرب هذا الحدث العالمي المميز”.