وزارة التضامن تطلق حملة "خليك سند" لدعم طلاب السكن البديل

أحمد جودة - القاهرة -

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، برعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حملة "خليك سند" التي تهدف إلى تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة التنموية لطلاب المرحلة الابتدائية داخل مدارس مشروعات السكن البديل للمناطق المطورة.

وتأتي الحملة في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم المجتمعات الجديدة في مشروعات السكن البديل، وتعزيز التنمية الاجتماعية والصحية والنفسية للأطفال المقيمين بها، بما يحقق التكامل بين التنمية العمرانية والبشرية.

وتستهدف الحملة تقديم أنشطة متنوعة تشمل الرعاية الصحية والنفسية، من خلال تنفيذ قوافل طبية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان الإبصار وتوفير النظارات الطبية لمستحقيها، إلى جانب تنظيم أنشطة تفاعلية وترفيهية تُسهم في دعم الصحة النفسية للطلاب ورفع الوعي المجتمعي لديهم.

ومن المقرر أن تقدم حملة "خليك سند" خدماتها لما يقرب من 5500 طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية داخل مدارس مشروعات السكن البديل في مناطق المحروسة 1 و2، ومعًا، وأهالينا، والخيالة.

ويتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومؤسسة Face، ومؤسسة راعي مصر للتنمية، ومؤسسة اسمعونا، إلى جانب مشاركة الرائدات الاجتماعيات اللاتي ينفذن أنشطة تثقيفية وتوعوية موجهة للأطفال وأسرهم.

وشهدت منطقة المحروسة انطلاق أولى فعاليات الحملة، حيث تم تنفيذ الأنشطة داخل مدرسة المحروسة الابتدائية على مدار يومين، تم خلالهما الكشف على نحو 1300 طالب وطالبة، وتوفير 376 نظارة طبية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي حظيت بتفاعل واسع من الطلاب وأولياء أمورهم.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ فعاليات حملة "خليك سند" في باقي المناطق المستهدفة، في إطار سعيها لترسيخ مفهوم الدعم المجتمعي، وتهيئة بيئة صحية ونفسية آمنة لأطفال المجتمعات الجديدة.



