نقيب المهندسين: اتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر في نصرة العرب

أحمد جودة - القاهرة

ثمَّن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، والتي تركزت أعمالها حول التأييد والدعم الكامل لاتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، المبرم في 9 أكتوبر 2025، مؤكدًا أنه يمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء العدوان وحرب الإبادة والمعاناة الإنسانية التي استمرت لأكثر من عامين ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال النبراوي إن هذا الاتفاق يُعد بداية حقيقية لاستعادة الأمن والاستقرار، ويعكس إرادة دولية وإقليمية جادة لوقف نزيف الدم وإنهاء المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عامين.

وفي هذا السياق، وجّه نقيب المهندسين تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني، مشيدًا بصموده البطولي في مواجهة آلة الحرب والعدوان والإبادة، وصبره وثباته في الدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة رغم القصف والتجويع والحصار، مؤكدًا أنه كان نموذجًا يُحتذى في العزيمة والإصرار والصمود في وجه الاحتلال الغاشم.

كما أعرب المهندس طارق النبراوي عن بالغ التقدير والفخر بالدور المصري العظيم والتاريخي الذي قاد إلى تحقيق هذا الاتفاق، بفضل الجهود المكثفة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أثمرت عن التوصل إلى اتفاق شامل يعيد الأمل للشعب الفلسطيني ويمهد الطريق لسلام عادل وشامل في المنطقة.

وأكد النبراوي أن مصر تثبت يومًا بعد يوم مكانتها التاريخية والمحورية في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددًا على أن نقابة المهندسين المصرية ستظل داعمة لهذا الموقف الوطني والقومي الذي يعبر عن ضمير الأمة وكرامتها.

