نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تشدد على إجراءات الوقاية بالمدارس لمواجهة الأمراض المعدية والميتانيمو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لجميع المديريات والإدارات التعليمية في المحافظات بشأن تفعيل الإجراءات الوقائية داخل المدارس، للحد من انتشار الأمراض المعدية ومن بينها فيروس الميتانيمو وغيره من الفيروسات المنتشرة عالميًا خلال الفترة الأخيرة.

تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين داخل المنشآت التعليمية، وتنفيذ خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لمتابعة الموقف الصحي بشكل يومي في المدارس.

وشددت الوزارة على ضرورة تفعيل خطط الوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية في جميع المدارس، مع تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة مختصة لضمان سرعة الرصد والاستجابة لأي حالات اشتباه يتم اكتشافها.

كما أكدت على أهمية تطبيق إجراءات النظافة العامة داخل المنشآت التعليمية، ومتابعة تنفيذ برامج مكافحة العدوى بصفة دورية.

وتضمنت التعليمات ضرورة التأكد من توافر المياه الجارية والصابون داخل دورات المياه، وتهوية الفصول بشكل جيد، مع الحفاظ على نظافة البيئة المدرسية داخل وخارج أسوار المدرسة، إلى جانب متابعة جودة الوجبات الغذائية المدرسية والالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بمخازن الأغذية والعاملين بها.

كما وجهت الوزارة بضرورة تنفيذ خطة التطعيمات المدرسية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتشمل تطعيم الالتهاب السحائي وبعض التطعيمات الأخرى للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى متابعة الحالات المرضية المزمنة بين الطلاب، مثل المصابين بأمراض القلب أو الصدر أو نقص المناعة، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأكدت الوزارة أهمية المرور اليومي في طابور الصباح لمتابعة الحالة الصحية للطلاب، والاستفسار عن أسباب الغياب المتكرر، فضلًا عن إجراء فحص ظاهري للطلاب والمعلمين للكشف أي أعراض قد تشير إلى إصابة معدية.

واختتمت الوزارة تعليماتها بالتشديد على ضرورة التعاون الكامل بين إدارات التربية والتعليم والصحة والتأمين الصحي، لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية بكل دقة، حفاظًا على بيئة مدرسية آمنة وصحية لجميع الطلاب والعاملين.