نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن: مصر تسهم بعبور 70% من المساعدات الإنسانية إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مصر تعد البوابة الرئيسة لعبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضحت الوزيرة أن مصر أدخلت 600 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى الآن، في إطار أكبر حملة إغاثة إنسانية منذ ثلاثين عامًا، مع تطبيق نظام تتبع للشحنات والتكويد لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين بفعالية.

وأضافت أن الهلال الأحمر المصري ساهم بشكل كبير في كسر حاجز المجاعة بالقطاع، مشيرة إلى أن مصر أدخلت نحو 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة خلال هذه الفترة.