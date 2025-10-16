نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة شركات UFLEX في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فى مستهل زيارته لنيودلهي، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسيد أشوك شاتور فيدي رئيس مجموعة شركات UFLEX للتعبئة والتغليف المرن يوم الخميس ١٦ أكتوبر.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن تطلع مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الهندية في مُختلف القطاعات الصناعية، لا سيما تلك التي يحتاجها السوق المصري، مشيرا إلى أن شركة UFLEX تُعتبر ثاني أكبر شركة هندية مُستثمرة في مصر، حيثُ يصل إجمالي حجم استثماراتها في مصر أكثر من ٣٥٠ مليون دولار، وتعتزم توسيع استثماراتها في مصر من خلال إنشاء مصنع في العين السخنة.

كما أكد الوزير عبد العاطي أن الحكومة المصرية تستهدف خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

كما أشار د. بدر عبد العاطي إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية تلبية كافة طلبات المُستثمرين الأجانب، وتيسير أي صعوبات قد يواجهونها بما في ذلك تسهيل منح تأشيرات لمسئولي الشركات الأجنبية المُستثمرة في مصر.