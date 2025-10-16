نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قرار جمهورى بترقية اسم الشهيد اللواء حازم مشعل استثنائيًا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوري رقم 549 لسنة 2025، يقضي بـ ترقية اسم الشهيد اللواء حازم عبد الحميد شاكر مشعل مساعد مدير الإدارة العامة للمرور للمنطقة الغربية سابقًا استثنائيًا إلى رتبة لواء مساعد وزير الداخلية، وذلك اعتبارًا من 29 مايو 2025.

وجاء القرار في إطار تقدير الدولة لتضحيات رجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، تأكيدًا على حرص القيادة السياسية على تكريم الشهداء وأسرهم عرفانًا بما قدموه من بطولات وتضحيات في سبيل حماية أمن مصر واستقرارها.

وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح ساريًا اعتبارًا من تاريخه.

تأتي هذه الترقية ضمن سلسلة من القرارات الرئاسية التي تُجسّد دعم الدولة الدائم لأبطالها من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين سطروا بدمائهم صفحات من الشرف والفداء دفاعًا عن الوطن.