عاجل- بقرار من رئيس الوزراء.. إسقاط الجنسية المصرية عن سمير توكل وعرفات أبو زيد 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من:

سمير توكل السيد محمد الجزار – من مواليد محافظة الغربية بتاريخ 21 مارس 1985.

عرفات محمد عيسى أبو زيد – من مواليد محافظة قنا بتاريخ 18 أكتوبر 1981.

وجاء القرار وفقًا لما نشر في الجريدة الرسمية، بعد ثبوت التحاقهما بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المصرية المختصة، وهو ما يُعد مخالفة لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.

ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على تطبيق القوانين المنظمة لاكتساب وفقدان الجنسية، بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادتها القانونية، ويمنع الازدواج في الولاء أو المشاركة في أنشطة عسكرية خارجية دون إذن رسمي.

يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد وافقت مؤخرًا على رد الجنسية المصرية لـ23 شخصًا، بعد استيفاء الشروط القانونية، كما قررت إبعاد أحد المواطنين السودانيين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.