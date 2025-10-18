نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في مصر.. استقرار بعد تراجع 100 جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - «سعر الذهب اليوم السبت».. عيار 21 مستقر بعد تراجع 100 جنيه

سعر الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في مصر.. استقرار بعد تراجع 100 جنيه.. شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة تراجع ملحوظة شهدها السوق أمس الجمعة، حيث فقد عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين، نحو 100 جنيه للجرام.

ويأتي هذا الثبات عقب انخفاضات متتالية تأثرت بتقلبات الأسعار العالمية وتراجع الطلب المحلي مع استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.. سعر الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في مصر

سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت

سجل الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء والجودة، نحو 6571 جنيهًا للجرام وفق آخر تحديثات الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ويعد هذا العيار هو الأكثر طلبًا بين المستثمرين الراغبين في الادخار طويل الأجل، نظرًا لنقاوته العالية التي تصل إلى 99.9%.

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

استقر عيار 21، الأكثر رواجًا بين المصريين، عند 5750 جنيهًا للجرام، بعد أن تراجع أمس بقيمة 100 جنيه كاملة. ويُستخدم هذا العيار بشكل أساسي في المشغولات الذهبية، خاصة في المحافظات، ويُعد مؤشرًا رئيسيًا لقياس اتجاهات السوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 اليوم نحو 4928 جنيهًا للجرام، ويُعد من الأعيرة المفضلة بين الشباب نظرًا لانخفاض سعره مقارنة ببقية الأعيرة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل الجنيه الذهب، الذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 21، 46000 جنيه، دون احتساب المصنعية أو الضريبة.

أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025

شهدت أسعار السبائك الذهبية استقرارًا مشابهًا في تعاملات اليوم، وجاءت القيم الرسمية كالتالي:

سبيكة 250 جرامًا: 1،653،886 جنيهًا

سبيكة أونصة (31.10 جرام): 207،081 جنيهًا

سبيكة 10 جرامات: 66،615 جنيهًا

سبيكة 5 جرامات: 33،323 جنيهًا

سبيكة 2.5 جرام: 16،724 جنيهًا

سعر الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، تراجع سعر الأوقية (الأونصة) ليسجل 4241 دولارًا، متأثرًا بارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وزيادة توقعات الفائدة في الولايات المتحدة.

وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن الأسواق العالمية للذهب تشهد تقلبات حادة نتيجة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتغير سياسات البنوك المركزية الكبرى.

توقعات أسعار الذهب في مصر

يتوقع خبراء سوق الذهب أن تستمر حالة الاستقرار النسبي خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية عودة الارتفاع في حال زيادة الطلب المحلي مع اقتراب موسم المناسبات والزفاف، أو أي تغييرات في الأسعار العالمية.