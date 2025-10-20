نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: تعزيز قدرات الدولة في إنشاء مراكز البيانات والسحب الحاسوبية دعمًا للتحول الرقمي والخدمات الحكومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمراكز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمراكز البيانات الحكومية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الوزارتين المعنيين بملف البنية التحتية الرقمية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات في مجال مراكز البيانات والسحب الحاسوبية، في ظل ما تمتلكه مصر من مزايا استراتيجية في هذا القطاع، سواء على مستوى البنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، أو الموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل مصر مركزًا إقليميًا لتخزين وإدارة البيانات.

وزير الاتصالات: نعمل على إنشاء مراكز بيانات عملاقة تدعم السحابة الحوسبية

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الاتجاه العالمي نحو إنشاء مراكز بيانات عملاقة يتسارع بوتيرة كبيرة، نظرًا لما توفره من قدرات عالية على استيعاب أجهزة الحاسبات ومعدات التخزين وتشغيل التطبيقات بشكل متزامن بين جهات متعددة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تمكين الشركات العالمية المتخصصة من إنشاء منظومات تشاركية تتيح استخدام موارد البيانات بشكل آمن وفعّال، ضمن مفهوم "السحابة الحوسبية"، التي تُعد مستقبل صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير أن الوزارة بدأت في وضع حوافز جديدة لتشجيع إقامة مراكز بيانات وطنية وإقليمية ذكية، تتولى تخزين وإدارة بيانات المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية، بما يدعم رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل.

منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات لخدمة الدولة والقطاع الخاص

صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول جهود بناء منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات، تستهدف دعم التحول الرقمي، وتحسين الخدمات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من بنية تحتية رقمية متطورة.

وأوضح أن المنظومة تشمل مراكز بيانات حكومية بالكامل بنسبة 100%، إلى جانب مراكز بيانات بمساهمة حكومية حاكمة، فضلًا عن مراكز بيانات القطاع الخاص التي تخدم مجالات متعددة مثل القطاع المصرفي، وشركات الاتصالات، والتكنولوجيا المالية، في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بعمليات الربط الشبكي وتبادل البيانات.

إنشاء ثلاثة مراكز بيانات حكومية جديدة.. وربط متكامل بين الجهات

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لإنشاء ثلاثة مراكز بيانات حكومية جديدة بنسبة 100%، تمثل نواة رئيسية للبنية التحتية الرقمية الوطنية، موضحًا الإمكانيات التقنية المتقدمة التي تتمتع بها، وخطط توظيفها في خدمة الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.

كما تم عرض مستوى الربط الفني بين هذه المراكز والمراكز الأخرى القائمة في القطاعات المختلفة، لضمان التكامل في إدارة وتبادل البيانات، وتحقيق أعلى درجات الأمان المعلوماتي وحوكمة البيانات الحكومية.

مدبولي: هدفنا بناء دولة رقمية متكاملة تواكب التطور العالمي

في ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع ملف التحول الرقمي ضمن أولوياتها الاستراتيجية، إدراكًا لأثره الكبير في تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وشدد على أن الاستثمار في مراكز البيانات والسحب الحاسوبية يمثل محورًا أساسيًا في بناء الدولة الرقمية الحديثة، مشيرًا إلى أن ما تحقق في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات والخدمات الرقمية في الشرق الأوسط وإفريقيا.