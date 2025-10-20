أخبار مصرية

ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته 18 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 02:37 مساءً - استمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة) بإدارة مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة لطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط مالكها وبداخلها (18 ألف مطبوع تجارى لعلب كرتونية لمنتجات غذائية لشركات مختلفة دون الحصول على تفويض من الشركات صاحبة العلامات التجارية) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

