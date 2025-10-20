نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ مدبولي: نهر النيل ثروة قومية ويجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يتابع جهود إزالة تعديات نهر النيل ضمن المشروع القومي لضبط النيل لحماية الموارد المائية واستدامتها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، وذلك في إطار تنفيذ "المشروع القومي لضبط النيل"، أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني من منظومة الري المصرية الحديثة.

حضر الاجتماع الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس/ حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والدكتور/ أحمد مدحت، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور/ حسام السرساوي، مدير معهد بحوث النيل.

مدبولي: نهر النيل ثروة قومية ويجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى من خلال هذا المشروع إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتحسين إدارتها في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والنمو السكاني.

وشدد على أن نهر النيل هو الركيزة الأساسية للأمن المائي والتنمية الزراعية والصناعية في مصر، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري في هذا الصدد.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تدعم كافة الجهود التي تسهم في منع التعديات على مجرى النهر واستعادة كفاءته الاستيعابية لمواجهة التغيرات المائية، مؤكدًا أن الحفاظ على النيل مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والمواطنين.

سويلم: إدارة ديناميكية للموقف المائي ورصد لحظي لتصرفات النهر

من جانبه، استعرض الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية دقيقة، موضحًا أنه يتم استخدام أحدث النماذج الرياضية وتقنيات الأقمار الصناعية للتنبؤ بالتصرفات المائية ومتابعة معدلات التدفق في أعالي النيل بشكل لحظي.

وأشار الوزير إلى أن مشروع "ضبط النيل" يهدف إلى إزالة جميع أشكال التعديات على مجرى النهر سواء كانت ردمًا أو بناءً أو إشغالات، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة لعمل رفع مساحي دقيق لجسور النهر وتحديد حدود المناطق المحظورة والمقيدة على جانبيه، لضمان عدم الإخلال بالنظام الهيدرولوجي للنهر.

3 محاور رئيسية للمشروع القومي لضبط نهر النيل

أوضح وزير الموارد المائية والري أن المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي:

إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر (طبوغرافية – باثيمترية) لتحديث قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بمجرى النهر.

حصر ورفع الأملاك العامة وأراضي طرح النهر لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الواقعة ضمن نطاق النهر.

إزالة كافة التعديات والمخالفات التي تعوق تدفق المياه أو تؤثر على البيئة النهرية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية والمائية.

تعظيم الاستفادة من نهر النيل وتنمية الوعي المجتمعي

أكد سويلم أن الوزارة تعمل بالتوازي على برامج توعية للمواطنين والمستثمرين بأهمية الحفاظ على نهر النيل، والتأكيد على أن أي أعمال تطوير أو إنشاءات على جانبي النهر يجب أن تتم وفق الاشتراطات التي تضعها الوزارة.

كما أوضح أن التطوير الحضاري للكورنيش والممشى النهري يتم طبقًا لنماذج هندسية تراعي الحفاظ على القطاع المائي دون أي تأثير سلبي على مجرى النهر.