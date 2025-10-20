نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الجلالة تفتتح العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي لخدمة المجتمع وتدريب الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت جامعة الجلالة العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي، في احتفالية شهدها عدد من أعضاء هيئة التدريس ومديري البرامج وطلاب الكلية، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة.

يأتي افتتاح العيادات في إطار حرص الجامعة على دعم منظومة التعليم التطبيقي وتفعيل الدور المجتمعي للكلية، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة على أعلى مستوى من الكفاءة والمهارة، بالإضافة إلى تقديم خدمات علاجية متميزة للمجتمع المحلي وأهالي المنطقة.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن هذه الخطوة تعكس رؤية الجامعة في ربط التعليم بخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن افتتاح العيادات يُعدّ نموذجًا عمليًا لرؤية الجامعة في دمج التعليم الأكاديمي بالتدريب العملي والخدمة المجتمعية.

وأضاف الشناوي، أن جامعة الجلالة تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع نطاق خدماتها الصحية والتعليمية لخدمة أهالي محافظة السويس والمناطق المجاورة، من خلال وحدات علاجية متخصصة ووحدات اقتصادية ورمزية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتكون مركزًا متطورًا للرعاية الصحية في منطقة الجلالة والعين السخنة.

من جانبه، عبّر الدكتور سمير الجزار، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة الجلالة، عن فخره بافتتاح العيادات الخارجية، مؤكدًا أنها تمثل إنجازًا استراتيجيًا يُجسّد رسالة الكلية في الدمج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، مؤكدًا علي أن العيادات الجديدة مجهّزة بأحدث الأجهزة العالمية وتوفر بيئة علاجية وتدريبية متكاملة للطلاب، كما تقدم خدمات علاجية متخصصة لمختلف فئات المجتمع، وهي خطوة مهمة في مسيرة الكلية نحو التميز في التعليم الطبي التطبيقي وخدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور خالد عاصم، مدير العيادات الخارجية، أن العيادات تضم عددًا من الوحدات التخصصية، منها عيادات تأهيل العظام والأعصاب والأطفال وصحة المرأة والجهاز التنفسي والقلب، إلى جانب وحدة التمارين العلاجية المزوّدة بأحدث الأجهزة العالمية، مشيرًا إلي أن العيادات تتميز بتجهيزها وفق أحدث المعايير الدولية في مجال العلاج الطبيعي، إذ تضم أجهزة الموجات فوق الصوتية والليزر والتحفيز الكهربائي والموجات القصيرة وأجهزة تقويم الحركة وأدوات التدريب العضلي والتوازن.

كما يعمل داخلها فريق متخصص من أعضاء هيئة التدريس والمعالجين المؤهلين لتقديم رعاية علاجية متكاملة، لتقديم خدماتها للطلاب والعاملين وأهالي المنطقة، إلى جانب تقديم برامج تأهيلية متقدمة للسياح وزوار منطقة العين السخنة.

واختُتم الحفل بجولة تفقدية داخل العيادات، اطلع خلالها الحضور على التجهيزات الحديثة ومستوى الكفاءة المهنية لأعضاء هيئة التدريس والمعالجين، حيث أشرفت على تنظيم الفعالية الدكتورة آلاء رمضان، عضو الهيئة المعاونة بقسم العلوم الأساسية والمنسق العام للعيادات الخارجية، بالتعاون مع مجموعة من طلاب الكلية الذين أظهروا مستوىً متميزًا من الاحترافية وروح التعاون.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام جامعة الجلالة بدورها في الارتقاء بالتعليم الصحي التطبيقي وتعزيز دورها التنموي والمجتمعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي والخدمات الصحية المتكاملة.