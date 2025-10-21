في لقاء مع وزير الداخلية.. الأمم المتحدة تُشيد بكفاءة الشرطة المصرية في مهام حفظ السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 05:26 مساءً - استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، فيصل شاهكار المستشار الشرطي لمنظمة الأمم المتحدة، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين وزارة الداخلية والمنظمة الدولية في مجالات العمل الأمني وحفظ السلام.

وخلال اللقاء، أعرب المسئول الأممي عن تقديره للدولة المصرية كونها من كبرى الدول المساهمة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مشيدًا بـ إسهامات كوادر الشرطة المصرية ودورهم المحوري والفاعل في دعم الاستقرار وصون وبناء السلام بمناطق النزاعات، وما تحظى به هذه الكوادر من سمعة دولية متميزة نتيجة التزامها بمعايير السلوك والانضباط والاحترافية في أداء المهام الموكلة إليها.

ومن جانبه، رحّب وزير الداخلية بزيارة المستشار الشرطي للأمم المتحدة، مؤكدًا حرص الوزارة الدائم على إيفاد كوادرها المتميزة من الضباط وعناصر الشرطة النسائية عقب تأهيلهم بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع للوزارة، بما يُسهم في دعم جهود المنظمة الدولية في حفظ وصون الأمن الدوليين.

كما أعرب عن ترحيب الوزارة باستضافة الفعاليات التدريبية التي تنظمها الأمم المتحدة في إطار تعزيز آليات التعاون المشترك.