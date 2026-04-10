مشتريات البنوك المركزية تدعم موجة صعود الذهب للأسبوع الثالث على التوالي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 10:10 صباحاً - بلومبرج _ يتجه الذهب نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومًا بآمال التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في إيران، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية، في مقابل ضغوط ناتجة عن المخاوف التضخمية العالمية..

واستقر سعر الذهب قرب مستوى 4760 دولارًا للأونصة، اليوم الجمعة، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 2%، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات الحرب في الشرق الأوسط.

وفي ظل استمرار التوترات، يترقب المستثمرون محادثات نهاية الأسبوع في إسلام آباد، حيث من المقرر أن يلتقي وفد أميركي بقيادة نائب الرئيس جيه دي فانس مع مسؤولين إيرانيين، إلى جانب انتظار صدور بيانات التضخم الأمريكية لاحقًا اليوم، والتي قد تحدد مسار الأسواق في الفترة المقبلة.

وتواصل التوترات الجيوسياسية دعم حالة الترقب في الأسواق، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أبدى فيها تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع المستمر منذ ستة أسابيع، مع تلويحه في الوقت نفسه بتصعيد لهجته تجاه طهران على خلفية ملف مضيق هرمز.

كما ساهمت التطورات في المنطقة، بما في ذلك التصعيد في لبنان، في تقويض استقرار وقف إطلاق النار الهش، ما أبقى الأسواق العالمية في حالة من الحذر، رغم تراجع الدولار هذا الأسبوع بما دعم أسعار الذهب.

