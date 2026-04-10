عوائد السندات الأوروبية ترتفع مع تقلبات الأسواق وتوترات الشرق الأوسط

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 08:56 صباحاً - سي إن بي سي _ ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأوروبية، بعد تراجع حاد شهدته الجلسة السابقة، وسط استمرار حالة من عدم اليقين بشأن مسار التضخم وأسعار الفائدة، وفي ظل متابعة المستثمرين لتطورات الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران، وفقًا لشبكة «CNBC».

وشهدت أسواق السندات البريطانية والألمانية تقلبات لافتة، حيث ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بأكثر من 6 نقاط أساس ليصل إلى 4.775%، بعد خسائر حادة بلغت 21 نقطة أساس في جلسة الأربعاء. كما صعد العائد على السندات لأجل عامين بنحو 7 نقاط أساس إلى 4.245%.

وفي ألمانيا، ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس ليسجل 2.9886%، بينما صعد العائد على السندات القصيرة الأجل بنحو 6 نقاط أساس إلى 2.5549%، في ظل استمرار الضغوط على أسواق الدين الأوروبية.

وتتزايد حالة التذبذب في الأسواق منذ اندلاع المواجهات بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران في 28 فبراير الماضي، حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط في تأجيج المخاوف التضخمية، ما زاد من تعقيد توقعات مسار السياسة النقدية في أوروبا.

ويرى محللون أن استمرار التقلبات في أسواق الطاقة سيظل عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات السندات، مع ترجيحات بأن يتبنى كل من البنك المركزي المصري الأوروبي وبنك إنجلترا نهج «الترقب والانتظار» بدلًا من أي تحركات سريعة في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

