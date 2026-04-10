نعرض لكم الان تفاصيل خبر هجمات السعودية تدفع أسعار النفط للصعود في التعاملات المبكرة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 09:13 صباحاً - _ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، عقب هجمات استهدفت بنية تحتية للطاقة في السعودية، في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم علاوة المخاطر الناتجة عن الإغلاق المستمر لمضيق هرمز، وذلك رغم الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 83 سنتًا، أو ما يعادل 0.87%، لتسجل 96.75 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.04 دولار، أو 1.06%، لتصل إلى 98.91 دولارًا للبرميل.

