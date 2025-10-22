الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسعار الفضة في السوق المصرية اليوم الأربعاء تراجعًا ملحوظًا، مدفوعة بعمليات جني الأرباح والتصحيح السعري. هذا الانخفاض جاء بعد موجة من الارتفاعات السابقة، مما دفع العديد من المستثمرين إلى بيع ما يمتلكونه من المعدن لتحقيق مكاسب. وبلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 92 جنيهًا، وهو التغير الذي أثار اهتمام الكثير من المتابعين والمستثمرين في المعادن الثمينة.

«بشاير الخير بدأت».. انخفاض أسعار الفضة اليوم وعيار 999 يسجل 92 جنيها للجرام

وفيما يلي قائمة بأسعار الفضة في مصر حسب الأعيرة الأكثر تداولًا في الأسواق المحلية:

• سجل جرام الفضة عيار 999 — المعروف باسم الفضة النقية — سعر 92 جنيهًا.

• بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 85.25 جنيه.

• وصل سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 73.75 جنيه.

• أما جرام الفضة عيار 600 فقد سجل 55.25 جنيه.

تعكس هذه الأسعار مجموعة من العوامل والمؤثرات التي تتحكم يوميًا في سوق الفضة المحلي. ويعتبر فهم المتغيرات التي تحدد أسعار الفضة في مصر أمرًا ضروريًا لكل من يخطط للاستثمار أو الشراء، حيث تتأثر الأسعار بعدة عوامل محلية ودولية، أبرزها:

أولًا، الأسعار العالمية للفضة تلعب دورًا محوريًا في تحديد السعر النهائي داخل السوق المصري؛ إذ ترتبط الأسعار المحلية ارتباطًا وثيقًا بتحركات الفضة في البورصات العالمية. عادة ما تؤدي أي تغييرات عالمية في سعر الأونصة إلى انعكاس مباشر على الأسعار في مصر صعودًا أو هبوطًا.

ثانيًا، يأتي سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في صدارة العوامل المؤثرة. فكلما تراجع الجنيه أمام الدولار واليورو، ارتفعت تكلفة شراء المعادن المستوردة ومن بينها الفضة الخام. وبالعكس، فإن تقوية العملة المحلية تساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار.

ثالثًا، ينعكس كل من العرض والطلب بشكل واضح على مستويات الأسعار؛ حيث يؤدي تزايد الطلب – سواء للاستعمالات الصناعية أو للأغراض الاستثمارية مثل اقتناء السبائك والمجوهرات – إلى دفع الأسعار نحو الارتفاع، بينما يدفع تراجع الطلب إلى استقرار أو انخفاض الأسعار.

بالإضافة إلى ما سبق، تؤثر معدلات التضخم والسياسات الاقتصادية المحلية على القوة الشرائية للمستهلك المصري. فمع زيادة التضخم وتراجع قيمة العملة، يتحول البعض إلى اقتناء المعادن النفيسة ومنها الفضة كوسيلة للحفاظ على قيمة مدخراتهم. كما أن الاضطرابات الاقتصادية والمالية العالمية تكون لها تأثيراتها غير المباشرة على توجهات الأسواق المحلية.

ويتوقع اقتصاديون أن تظل أسعار الفضة في حالة من التذبذب خلال الفترة القادمة، مع استمرار ترقب المستثمرين لتطورات السوق العالمي وحركة سعر الدولار، بالإضافة إلى السياسات المالية التي تتخذها الحكومة المصرية لضبط سوق الصرف.

وينصح خبراء الاستثمار الراغبين في شراء الفضة بمتابعة التحديثات اليومية للأسعار، والانتباه إلى تغيرات السوق، خاصةً في ظل تقلبات الأسواق العالمية والمحلية. فاختيار التوقيت المناسب للشراء أو البيع يمكن أن يحقق للمستثمرين أرباحًا جيدة أو يجنبهم خسائر محتملة.

في ظل هذه الظروف، تبقى الفضة إحدى الملاذات الاستثمارية التي يقبل عليها المصريون، سواء للاستخدام الشخصي في صناعة الحلي أو كاستثمار طويل الأجل لحماية المدخرات من تأثيرات التضخم وتقلبات الأسعار.

