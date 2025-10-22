نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تسجيل 24 حالة إصابة.. اعرف إزاي تحمي طفلك من الجدري المائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعراض الجدري المائي تظهر في مدرسة ابتدائية.. والصحة توضح طرق الوقاية والعلاج

شهدت مدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي الابتدائية بمحافظة المنوفية تسجيل 24 حالة إصابة بمرض الجدري المائي بين طلاب الصف الخامس، بعد رصد 12 حالة في البداية، لتتحرك على الفور فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة، لفحص الطلاب واتخاذ الإجراءات اللازمة داخل المدرسة.

وأكدت مصادر طبية أن الحالات المصابة تم عزلها منزليًا وتتم متابعتها من قبل الفرق الصحية لحين تمام الشفاء، مشيرة إلى أن جميع الحالات مستقرة، ولا توجد مضاعفات خطيرة حتى الآن.

إيه هو الجدري المائي؟

الجدري المائي من أكثر الأمراض الفيروسية انتشارًا بين الأطفال، وبيسببه فيروس اسمه "الحماق النطاقي". المرض بيظهر في صورة طفح جلدي يشبه البثور، مصحوب بحكة شديدة وارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وغالبًا بيختفي خلال 10 إلى 14 يومًا.

وبيصيب الجدري المائي الصغار أكتر من الكبار، لكن ممكن البالغين يتأثروا بيه برضو، خاصة لو ماخدوش اللقاح من قبل.

أعراض الجدري المائي عند الأطفال

حرارة خفيفة أو متوسطة.

فقدان الشهية وآلام خفيفة في المعدة.

ظهور بقع حمراء صغيرة تتحول لبثور فيها سائل شفاف.

تتحول لبثور فيها سائل شفاف. تكون قشور جافة بعد أيام من بداية الطفح.

بعد أيام من بداية الطفح. حكة شديدة بتسبب إزعاج للطفل، خصوصًا أثناء النوم.

وفي بعض الحالات النادرة، ممكن يحصل التهاب بكتيري للبثور أو ارتفاع حرارة مفاجئ، وساعتها لازم استشارة الطبيب فورًا.

طرق العلاج في البيت:

الجدري المائي بيخف لوحده خلال أسبوع أو اتنين، لكن فيه شوية نصائح بتساعد على الراحة وتسريع الشفاء:

استخدم كمادات باردة على الجلد لتقليل الحكة.

على الجلد لتقليل الحكة. قص أظافر الطفل عشان ما يخدش جلده.

عشان ما يخدش جلده. الاستحمام بمياه فاتر دون فرك الجلد.

شرب سوائل كتير لتجنب الجفاف.

لتجنب الجفاف. لبس ملابس قطنية خفيفة لتقليل التهيج.

تجنب إعطاء الطفل الأسبرين نهائيًا لأنه ممكن يسبب مضاعفات (تحذير من منظمة الصحة العالمية).

الوقاية أهم من العلاج:

الدكتور محمد حسن، استشاري الأمراض الجلدية، أكد إن لقاح الجدري المائي من أهم طرق الوقاية، وبيتوفر ضمن التطعيمات الأساسية للأطفال. وأضاف إن التطعيم بيقلل خطر الإصابة بنسبة تفوق 90%، ولو حصلت عدوى بعد التطعيم، بتكون الأعراض بسيطة ومش بتستمر لفترة طويلة.

كمان نصح بتجنب اختلاط الطفل المصاب بزملائه في المدرسة لمدة أسبوعين على الأقل، وغسل اليدين باستمرار، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية بين الطلاب.

وزارة الصحة تطمئن:

وزارة الصحة شددت في بيانها على إن الفرق الوقائية مستمرة في متابعة المدارس بشكل دوري، مع تطهير الفصول يوميًا، والتأكيد على تطبيق قواعد النظافة الشخصية والتوعية بين الطلاب والمدرسين لتفادي انتشار العدوى.

الجدري المائي مش مرض خطير، لكن محتاج وعي وسرعة تصرف أهم خطوة هي العزل المبكر، والاهتمام بالنظافة الشخصية والتطعيم لو لاحظت أي طفح جلدي أو حرارة مفاجئة على طفلك، استشير الطبيب فورًا قبل ما ينتقل المرض لغيره.