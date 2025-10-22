نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجلسة سرية".. يناقش قضية فلسطين وتفاصيل صفقة شاليط مع وكيل جهاز المخابرات العامة السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أذاعت قناة "القاهرة الإخبارية"، برومو الحلقة الجديدة من برنامج "الجلسة سرية"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، والتي ستذاع في تمام الساعة 7 من مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

وفي حلقة برنامج "الجلسة سرية"، يكشف اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، عن تفاصيل تُعرض لأول مرة، حول صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ودور مصر في تحريره.

كما تتناول الحلقة الارتباك في المشهد الفلسطيني والتعنت من الجانب الإسرائيلي، وكذلك كيفية تنفيذ صفقة شاليط لتكون في النهاية صفقة مشرفة بوساطة مصرية.

"الجلسة سرية" من تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، ويُعرض مساء الجمعة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة على شاشة "القاهرة الإخبارية".