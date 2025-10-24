نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة أسترالية تدخل سوق الذهب المصري: Nex Metals تبدأ مشروع “نورث هيناي” في الصحراء الشرقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

في تحرك جديد يعزز مكانة مصر على خريطة التعدين العالمية، أعلنت شركة Nex Metals الأسترالية توقيع مذكرة تفاهم رسمية للعمل في مشروع "نورث هيناي" لاستخراج الذهب داخل الأراضي المصرية. الخطوة جاءت بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية المصرية، في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير قطاع التعدين الذي يُعد من أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.

الذهب يعود ليحكي تاريخه من جديد

تاريخ الذهب في مصر ليس جديدًا، بل يعود إلى آلاف السنين منذ عصور الفراعنة، حين كان المعدن النفيس رمزًا للقوة والثروة، وزينة المقابر الملكية والمعابد.

لكن السنوات الأخيرة شهدت توجهًا قويًا لإحياء هذا التراث الاقتصادي، عبر تحديث قوانين التعدين وتسهيل إجراءات الاستثمار أمام الشركات الأجنبية.

ومع دخول “نِكس ميتالز” الأسترالية، تزداد الآمال في اكتشاف مناطق واعدة جديدة تعيد لمصر لقب “أرض الذهب”.

تفاصيل الاتفاق الجديد

الاتفاق بين Nex Metals وهيئة الثروة المعدنية ينص على تنفيذ عمليات استكشاف مبدئية في منطقة “نورث هيناي”، الواقعة ضمن نطاق المناطق الواعدة في الصحراء الشرقية.

وتخطط الشركة لإجراء دراسات جيولوجية متقدمة باستخدام تقنيات حديثة لتحليل العينات المعدنية، على أن يتم الانتقال إلى مرحلة الاستخراج التجاري خلال الأعوام القليلة المقبلة إذا أثبتت النتائج جدوى المشروع.

الجانب المصري سيشارك في الإشراف الفني وضمان الالتزام بمعايير البيئة والسلامة خلال جميع مراحل العمل.

لماذا مصر؟

اختيار Nex Metals للسوق المصري لم يأتِ من فراغ. فمصر خلال السنوات الأخيرة وضعت استراتيجية واضحة لتطوير قطاع التعدين، تضمنت تعديل القوانين وتسهيل عمليات التراخيص، إضافة إلى البنية التحتية التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعات الذهب والمعادن.

كما أن موقعها الجغرافي الفريد بين إفريقيا وآسيا يجعلها بوابة مثالية للشركات الباحثة عن فرص استثمارية مستقرة وآمنة.

العائد المتوقع على الاقتصاد المصري

من المتوقع أن يسهم دخول الشركة الأسترالية في ضخ استثمارات بملايين الدولارات خلال المراحل الأولى من المشروع، مع توفير فرص عمل جديدة للمهندسين والفنيين المصريين.

إلى جانب ذلك، فإن أي اكتشافات تجارية ناجحة ستزيد من احتياطي الذهب القومي وتدعم الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتسعى الحكومة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب يشمل التعدين والتكرير والتصنيع، بما يخلق سلسلة قيمة متكاملة تضيف للاقتصاد المحلي.

رسالة ثقة للمستثمرين

توقيع هذه المذكرة مع شركة عالمية بحجم Nex Metals يُعد رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين.

فالبيئة التشريعية أصبحت أكثر استقرارًا، والمناخ الاستثماري يشهد تطورًا ملحوظًا، وهو ما يؤكده نجاح شركات أخرى في العمل بمناطق مثل السكري وحمش.

الذهب في مصر لا يُعتبر مجرد معدن، بل هو قصة حضارة تمتد من أجداد الفراعنة إلى حاضر يتجدد بالاستثمار والعلم والتكنولوجيا.

ومع دخول Nex Metals الأسترالية، يبدو أن صفحة جديدة تُكتب في سجل الذهب المصري — صفحة عنوانها “التنمية”، ومضمونها “عودة البريق لأرض الذهب الحقيقي”.