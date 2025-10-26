نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: نتائج امتحانات أكتوبر لصفوف النقل ورقية ترسل لولى الأمر وتشمل درجات أعمال السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتائج امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل سيتم طباعتها ورقيًا داخل المدارس عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة.

وأوضحت الوزارة أن النتائج ستسلَّم لولي الأمر للاطلاع والتوقيع عليها بما يضمن تعزيز التواصل بين المدرسة والأسرة ومتابعة مستوى الطالب أولًا بأول.

وأضافت الوزارة أن الدرجة النهائية لتقييم الطالب في شهر أكتوبر تتضمن نتيجة الاختبار الورقي إلى جانب درجات أعمال السنة لهذا الشهر، والتي تشمل عناصر المواظبة والسلوك والمشاركة داخل الفصل، بالإضافة إلى الأنشطة والواجبات المدرسية، وذلك في إطار تطبيق نظام التقييم الشامل الذي يهدف إلى قياس مستوى التحصيل والمهارات والسلوكيات معًا.

ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق العدالة والشفافية في تقويم أداء الطلاب، ومتابعة تطور مستواهم الدراسي خلال العام الدراسي الحالي.