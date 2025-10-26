نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز شئون البيئة بالإسكندرية ينفذ حملة لتظيف شاطئ سيد درويش بالأنفوشى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بتنفيذ حملات لتنظيف الشواطئ بكافة المحافظات الساحلية، نظمت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمى بالإسكندرية حملة تنظيف شواطئ تم خلالها تنظيف شاطئ سيد درويش (لذوى الإحتياجات الخاصة ) بمنطقة بالأنفوشى ببحرى بالإسكندرية وذلك بالتعاون مع جامعة الإسكندرية وإدارة السياحة والمصايف بمحافظة الاسكندرية، وبحضور نائب رئيس الجامعة وعدد من قيادات فرع الإسكندرية ومسئولى المحافظة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الحملة تأتى ضمن استعددات مصر لاستضافة المؤتمر الرابع والعشرون للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط ​​من التلوث COP 24 ( إتفاقية برشلونة)، حيث تهدف الحملة إلى الحد من المخلفات وخاصة البلاستيك أحادى الإستخدام ورفع الوعى لدى الجمهور بأخطار تلك المخلفات على البيئة البحرية.

وقد شارك فى فعاليات الحملة حوالى ١٠٠ طالب وطالبة من رواد البيئة بجامعة الاسكندرية وهو مايعكس مدى وعى الشباب بأهمية الحفاظ على البيئة ومواردنا الطبيعية من أجل الحد من التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.