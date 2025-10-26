نازحون فـي غزة ممنوعون من العودة إلى منازلهم خلف «الخط الأصفر» .. ومسيرات أميركية لمراقبة وقف النار

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

فيما عاد مئات آلاف الفلسطينيين النازحين بسبب القتال والقصف إلى شمال غزة منذ العاشر من أكتوبر، وجهد معظمهم للعثور على منازلهم وسط الأنقاض التي خلفها العدوان «الإسرائيلي».. لا يستطيع آلاف آخرون العودة إلى منازلهم، بسبب وقوعها خلف ما يسمى الخط الأصفر، ويدعو جيش الاحتلال «الإسرائيلي» باستمرار إلى «عدم الاقتراب من القوات المنتشرة في المنطقة».

وأفاد السكان بأنهم لا يعرفون بوضوح الحدود الدقيقة للخط الأصفر الذي بدأ الجيش «الإسرائيلي» بترسيمه من خلال وضع كتل خرسانية صفراء.

ويتمنى هاني أبو عمر العودة إلى داره في قطاع غزة «ولو لنصب خيمة أمام باب» منزله المدمر، لكن هذا النازح مُجبر كآلاف غيره على البقاء في خيمة بعيدًا من بيته.

يقع منزله وراء «الخط الأصفر» الذي يُحدد المنطقة التي تمركز فيها جيش الاحتلال «الإسرائيلي» منذ وقف إطلاق النار ويمتد هذا الخط من الشمال إلى الجنوب، مرورًا بعدة بلدات وتجمعات سكنية.

وقال الأربعيني هاني أبو عمر بحسرة «خاطر شباب من عائلتنا بحياتهم، ذهبوا لتفقد الدمار في منطقتنا وأخبرونا أن منزلي دُمر. طوال حياتي، عملت وكسبت عيشي، وبذلت كل ما في وسعي لبناء منزل».

ويقيم 10% فقط من النازحين داخليًّا في قطاع غزة في مبانٍ تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وقد حُوّلت إلى مخيمات موقتة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان نقلًا عن تجمع الجهات الفاعلة إنسانيًّا العاملة في مجال الإيواء في غزة بأن معظم النازحين ما زالوا «في مواقع مكتظة وعشوائية، أُنشئ كثير منها بشكل عفوي في مناطق مفتوحة أو خطرة».

من جانبه، حض الدفاع المدني في قطاع غزة النازحين على «تحصين خيامهم والتأكد من تثبيتها جيدًا، وتدعيم الحبال والأوتاد، لا سيما تلك القريبة من شاطئ البحر»، وتجنب اللجوء إلى مبانٍ تعرضت للقصف أو مهددة بالانهيار.

كما دعا النازحين إلى «وضع أغطية بلاستيكية (نايلون) فوق خيامهم لمنع تسرب مياه الأمطار داخلها»، و»إنشاء قنوات حول الخيام لتصريف المياه وتجنب تدفقها».

وتقول سناء جهاد أبو عمر «الخيام لا تحمينا من البرد ولا من الحر». وأضافت «تخيّلوا خيمة لثمانية أشخاص».

وفي ظل وقف إطلاق النار، تُوزّع أكثر من مليون وجبة ساخنة يوميًّا في القطاع، بحسب ما أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وفي الشمال، استأنفت ستة مخابز تدعمها الأمم المتحدة صنع الخبز، وخلال اليومين الماضيين، تم توزيع نحو 600 ألف حفاض للأطفال، و11 ألف وعاء للماء، و5,800 رزمة من مستلزمات النظافة المنزلية على النازحين.

من ناحية أخرى بدأ الجيش الأميركي مؤخرًا بتشغيل طائرات استطلاع مسيرة في سماء قطاع غزة، وفقًا لما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن مسؤولين أميركيين و»إسرائيليين».

وذكر المسؤولون أن العملية تهدف إلى ضمان التزام كل من «إسرائيل» وحماس ببنود وقف إطلاق النار، الذي وصفوه بـ»الهش».

وأضافوا أن المقر الأميركي المُقام في «كريات جات»، جنوب تل أبيب، مسؤول عن تشغيل الطائرات المسيرة ومسارها.

وكانت مصادر «إسرائيلية» كشفت، الخميس، عن تحذير أميركي شديد اللهجة تم توجيهه إلى رئيس وزراء «إسرائيل» بنيامين نتنياهو، بعد الأحداث الأخيرة، التي رافقت زيارة نائب الرئيس الأميركي.