توقعات باستمرار الأجواء الباردة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وباردة نسبياً في بعض المحافظات والمرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع أجواء باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وإب، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 04 - 10 درجات مئوية.
في حين قد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات شبوة، أبين، لحج، الضالع، تعز.
ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المحافظات والمرتفعات المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : توقعات باستمرار الأجواء الباردة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.