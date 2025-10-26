52% من «الإسرائيليين» يعارضون ترشح نتنياهو فـي الانتخابات المقبلة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج :

أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة «12 الإسرائيلية» أن 52% من «الإسرائيليين» يعارضون ترشح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، مقابل 41% أعربوا عن دعمهم له. والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، أنه سيترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر 2026.

ونتنياهو هو زعيم حزب الليكود، أكبر أحزاب اليمين «الإسرائيلي»، وقد أمضى الفترة الأطول رئيسًا للحكومة في «إسرائيل»، إذ شغل المنصب لأكثر من 18 عامًا منذ عام 1996 ولكن في ولايات منفصلة.